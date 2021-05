Nel pomeriggio ha raso al suolo i 12 piani del grattacielo di al-Jala, riducendo in polvere le redazioni di media internazionali che fornivano informazioni dal campo, come al-Jazeera e Associated Press. E l’esercito israeliano ha sfiorato coi suoi bombardamenti anche l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gaza City, nel corso del massiccio attacco sferrato nella notte appena passata. “Dio aiuti il popolo di Gaza – ha detto il direttore Matthias Schmale -. Negli ultimi 45 minuti il bombardamento più pesante vicino all’edificio con i nostri uffici dell’Unrwa“. Continua l’offensiva di Tel Aviv nella Striscia, in un conflitto che si protrae da una settimana e che finora ha causato più di 140 vittime, quasi tutte palestinesi. “Qualsiasi attacco indiscriminato contro le strutture civili dei media viola il diritto internazionale, deve essere evitato a tutti i costi”, ha dichiarato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, che si dice “sgomento per il crescente numero di vittime civili” e “profondamente turbato dalla distruzione del grattacielo che ospitava diversi media internazionali” a Gaza City. Ma per ora la comunità internazionale non riesce a parlare con un’unica voce.

“I raid più intensi degli ultimi 7 giorni” – Quelli della scorsa notte, secondo il corrispondente di Al Jazeera Safwat al-Kahlout, sono stati “i raid aerei più intensi degli ultimi sette giorni”. I jet israeliani – scrive sul sito dell’emittente – hanno effettuato 150 attacchi aerei nelle prime ore di oggi, di cui almeno 60 nella sola Gaza City. Tra le vittime ci sarebbe un medico palestinese, sua moglie e cinque dei loro figli, aggiunge citando fonti dell’ospedale al-Shifa. I soccorritori ritengono che alcune famiglie siano bloccate sotto le macerie delle loro case distrutte, e il ministero della Salute di Gaza fa sapere che molti palestinesi stanno arrivando negli ospedali con feriti. Colpita la Torre Al-Andalus, un grattacielo di 15 piani con uffici e appartamenti. Intanto un giovane palestinese è stato colpito a morte dall’esercito israeliano a nord di Tulkarem, in Cisgiordania, poco dopo la mezzanotte, secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa che cita il ministero della salute.

“Colpiti obiettivi di Hamas e della Jihad islamica” – 2.900 i razzi lanciati finora da Gaza, ma 450 di essi si sono rivelati difettosi e sono caduti all’interno della Striscia. Iron Dome ne ha intercettati 1.150. Altri ancora sono caduti in zone aperte. Nelle ultime 24 ore, secondo il portavoce, Israele ha colpito a Gaza 90 obiettivi di Hamas e della Jihad Islamica, tra cui l’abitazione del capo dell’ufficio politico di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar. L’esercito “ha attaccato le case di Yahya Sinwar e di suo fratello Muhammd, un attivista terrorista”, ha scritto l’esercito su Twitter, dove ha pubblicato un video che mostra una casa distrutta. L’esercito non ha specificato se al momento dell’attacco Sinwar si trovasse in casa. “Entrambi gli edifici – ha specificato l’esercito – erano utilizzati come infrastrutture militari da parte dell’organizzazione terroristica di Hamas”.

Spianata delle Moschee interdetta agli ebrei – Intanto a Gerusalemme l’ingresso al Monte del Tempio (Spianata delle Moschee per gli arabi, ndr) è stato di nuovo interdetto ai fedeli ebrei per ragioni di sicurezza, alla luce degli scontri ancora in corso. Inoltre, due importanti rabbini ortodossi Haim Kaniewski e Gershon Edelstein – come riportano i siti ortodossi – hanno fatto appello ai ‘timorati’ “di non recarsi assolutamente al Muro del Pianto” malgrado stasera inizi la festa ebraica di Shavuot e ciò “per salvare le loro vite”. I “‘timorati”, aggiungono, faranno bene a concentrarsi piuttosto nello studio della Torah dentro le loro istituzioni. Facendo riferimento alle estese violenze fra ebrei ed arabi avvenute nelle strade di Gerusalemme negli ultimi giorni, i rabbini esortano i loro fedeli a “non compiere alcuna provocazione” e anche a tenersi alla lontana da qualsiasi manifestazione. “Proteggete le vostre vite”, scrivono. Nel rione religioso di Mea Shearim, a Gerusalemme, sono anche apparsi cartelli che consigliano agli ortodossi di non avventurarsi in questi giorni fuori dal quartiere. I siti web ortodossi fanno notare che questi appelli segnalano la gravità con cui i loro leader religiosi giudicano la situazione creatasi in città.