Sono 4.446 puntate le puntate del Maurizio Costanzo Show andate in onda fino a oggi. E con ascolti ottimi: la media stagionale ha raggiunto 1.144.000 spettatori e il 14.7% di share, con il 18.5% sul pubblico femminile. Maurizio Costanzo è stato ospite di Programma, il talk condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, su Facebook e YouTube di FqMagazine de Il Fatto Quotidiano venerdì 14 maggio. Il segreto per dare al pubblico un programma che non ha stancato? “La curiosità: se smettessi di avere curiosità per l’ospite che ho davanti smetterei di fare il conduttore televisivo“. Dal successo di Amici, all’insuccesso dell’Isola dei Famosi (“se devo vedere uno sconosciuto che non si sa tuffare vado a Ostia“), fino all’attualità politica con le comunali a Roma. Non solo: “Mi spiace per Pippo ma non avrei chiuso il microfono a Fedez”, ha detto parlando delle affermazioni di Baudo su quanto avrebbe fatto durante l’esibizione del rapper sul palco del Primo Maggio. E ancora, il ddl Zan e il ricordo del suo amico, l’autore Enrico Vaime, morto lo scorso 28 marzo. Venti minuti imperdibili con un maestro della tv e del giornalismo.