“È da stamattina che vengo massacrata da gente che, senza sapere né avere un minimo di prova, mi augura la morte, mi dice che sono un infame, una deficiente, che ho fatto tutto questo casino per due follower”. È lo sfogo che l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D’Urso ha fatto nelle sue storie di Instagram dopo che nelle scorse ore sui social sono dilagati rumors e accuse sul fatto che potesse esser stata lei denunciare la festa di compleanno dell’attaccante dell’Inter Lukaku in un hotel milanese, dal momento che era tra i presenti.

“Mi stanno massacrando senza motivo da stamattina, non sono stata io a chiamare i carabinieri, mi insultano senza motivo, dicono che l’ho fatto per i followers ma sono tutte bugie – dice Giulia D’Urso tra le lacrime -. Non sono così stupida da aver chiamato io le forze dell’ordine – aggiunge – dicono anche che sono stata multata ma anche questo non è vero. L’unica cosa che ho sbagliato è stato partecipare a quella cena ma non per questo devo essere massacrata così”. E annuncia infine che denuncerà chi ha fatto il suo nome, dando il via a quest’onda d’odio.

Giulia D’urso, 26 anni, è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora influencer e modella. Ex fidanzata del tentatore di Temptation Island Giulio Raselli, si definisce “ossessionata dal make up”nella sua biografia sulla sua pagina Instagram, che conta 432mila followers.