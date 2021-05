“È mai possibile che la gente non capisce che prendere un’immagine intima di una persona e metterla sui social può sputtanarti in modo irreparabile?”. E’ un Rocco Siffredi serio e pedagogico quello che si scaglia contro il sexting durante #SpinOff, la diretta del martedì di FQMagazine, dove è stato presentato il suo libro Sex Lessons. Dopo la riflessione del professore Gianpiero Dalla Zuanna, autore del saggio Piacere e fedeltà (IlMulino) sui pericoli di ricatto derivanti da immagini private di atti sessuali messi senza consenso online, Siffredi ha ricordato il trauma nei primi anni di carriera nel mostrarsi al padre in un film porno e poi si è scagliato contro le persone che prendono con leggerezza e fare scherzoso il sexting: “Prendere una persona e buttarla lì dentro al calderone è un macello“. Infine è tornato sul ricordo di sei pornostar statunitensi che si sono suicidate in seguito ai commenti oltraggiosi ricevuti sui social. Ascoltate cos’ha detto Rocco.