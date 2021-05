libera organizzazione di cittadini, assolutamente legittima e tutelata dalla Costituzione, in un’associazione per delinquere”. “Da un’alta carica cittadina ci arrivò subito il messaggio di stare attenti, che stavamo entrando in un campo più grosso di noi – spiega Riccardo Rudino, sindacalista Usb e lavoratore del Collettivo – sapevamo di correre dei rischi a denunciare certi traffici e mettere in discussione equilibri rodati da anni, ma non pensavamo potessero arrivare a questo livello di repressione. Tuttavia non ci fermeremo, continueremo a protestare con determinazione come fatto fin ora e ci difenderemo dalle accuse che ci vengono mosse, finché saranno con noi colleghi, cittadini e realtà associative che non vogliono più contribuire all’ingranaggio della guerra”. Vedi Anche Lavoratori stranieri, la promessa mancata della regolarizzazione: dopo un anno esaminato il 12,7% delle domande. Le storie: “Illusi dalla legge” Presente anche la legale del Calp, Laura Tartarini: “Il fatto che dei soggetti, nell’ambito di iniziative legittime, possano aver compiuto alcuni reati, nel caso specifico bagatellari – spiega in attesa di avere maggiori informazioni alla chiusura dell’inchiesta che risulta ancora in corso – non può trasformare la, assolutamente legittima e tutelata dalla Costituzione, in un’associazione per delinquere”. “Da un’alta carica cittadina ci arrivò subito il messaggio di stare attenti, che stavamo entrando in un campo più grosso di noi – spiega Riccardo Rudino, sindacalista Usb e lavoratore del Collettivo – sapevamo di correre dei rischi a denunciare certi traffici e mettere in discussione equilibri rodati da anni, ma non pensavamo potessero arrivare a questo livello di repressione. Tuttaviacome fatto fin ora e ci difenderemo dalle accuse che ci vengono mosse, finché saranno con noi colleghi, cittadini e realtà associative che non vogliono più contribuire all’ingranaggio della guerra”.

Non solo le attività in porto, agli atti potrebbero finire anche una serie di fatti inerenti il coinvolgimento dei cinque lavoratori nei disordini avvenuti a margine di iniziative organizzate dall’assemblea di “Genova Antifascista” per contrastare la presenza di sigle di estrema destra in città. E la trasferta a Castiglion Fibocchi, organizzata questa estate per appendere uno striscione contro l’assoluzione, recentemente ribaltata in appello bis, dei due giovani accusati del tentato stupro di Martina Rossi, figlia di Bruno, storico storico sindacalista del porto che ha visto nascere e segue sempre da vicino le iniziative del Collettivo autonomo dei lavoratori portuali. “Ci pedinarono e contestano la presenza di un cutter nel furgone, ovviamente funzionale all’affissione dello striscione”.