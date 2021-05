La Regina Elisabetta si è recata oggi a Westminster per il tradizionale “Discorso della Regina”, per l’inaugurazione della nuova sessione del Parlamento britannico. Ad accompagnarla il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia, Camilla. Un impegno che il primogenito aveva assunto già nel 2017 e nel 2019, prendendo il posto di Filippo. Per la sovrana è stato il primo impegno pubblico da quando è rimasta vedova, dopo la scomparsa del principe di Edimburgo, il 9 aprile scorso. ”

“La priorità per il mio Governo è quella di rendere il Regno Unito più forte e più prosperoso di prima della pandemia. Il Governo dovrà proteggere la salute dei cittadini, continuando la campagna vaccinale e provvedendo a fondi addizionali per sostenere l’Nhs (sistema sanitario britannico) – ha detto la Regina – Inoltre verranno portate avanti misure per sostenere la salute e il benessere della nazione, comprese misure per contrastare l’obesità e migliorare la salute mentale”.