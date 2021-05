C’è grande attesa in casa Inter per la maglia della stagione 2021-2022, fresca del nuovo scudetto. Tuttavia al momento ci sono tante indiscrezioni ma poche certezze. Secondo i rumors, la maglia verrà lanciata il 21 luglio e il classici colori nerazzurri diventeranno piuttosto due sfumature diverse di blu, una più scura e l’altra più chiara. Ma soprattutto le righe saranno sottolineate da una trama pitonata, un rimando al Biscione simbolo della squadra milanese.

I tifosi interisti non sembrano aver affatto gradito il cambio di passo, non solo dell’inno (in lizza ci sono Giuseppe Povia e Max Pezzali con Claudio Cecchetto) ma anche di una maglia che molti definiscono “imbarazzante” se non “indegna”. Ancora una volta è Twitter a regalarci dei commenti memorabili: “Bellissimo questo pigiama”, ha scritto un utente. Qualcuno senza mezzi termini: “Fa cag*re, non c’è il nero“.