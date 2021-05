Seguire Joe Biden o Angela Merkel? Non c’è pace per la travagliata Unione europea, anche la questione della liberalizzazione dei brevetti sui vaccini anti Covid diventa una lacerante questione diplomatica. Così al vertice di Oporto, dove i 27 sono riuniti, vanno in scena avances, consensi, dissensi, giravolte. Alla fine ne esce, come al spesso accade, una posizione ibrida. Le agenzie parlano di “una certa disponibilità” dell’Europa a discutere della deroga temporanea sulle licenze. “Credo che dovremmo essere aperti alla discussione” sulla deroga sulla proprietà intellettuale. Ma quando usciremo di qui dovremo avere “una visione a 360 gradi su questo” argomento. “Abbiamo bisogno di vaccini ora. La deroga sulla proprietà intellettuale non risolverà problema. Quello che serve è una condivisione dei vaccini, l’export di dosi e investimenti per accrescere” la capacità produttiva, ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

La presidente ha aggiunto che “L’Unione europea è l’unica regione democratica del mondo che esporta su larga scala. Circa il 50% di quanto viene prodotto in Europa viene esportato verso circa 90 Paesi, incluso Covax. Sono circa 200 milioni di dosi che sono state esportate e circa 200 milioni di dosi distribuite agli europei. Invitiamo tutti quanti si impegnano nel dibattito della deroga temporanea dei brevetti di unirsi a noi ad impegnarsi ad esportare una larga parte di quanto producono”. Fonti diplomatiche europee hanno poi riferito che tra le perplessità emerse al summit informale dei leader Ue, c’è anche quella che l’annuncio degli Usa sulla deroga temporanea sui brevetti possa essere una tattica per oscurare il fatto che l’Europa è l’unica democrazia ad esportare dosi su ampia scala.

“Case farmaceutiche restituiscano parte di quanto hanno ricevuto ” – Alla fine durante il vertice il leader che più si è esposto a favore della proposta statunitense è stato Mario Draghi, confermando come Roma stia rafforzando la sua “sponda atlantica” anche per controbilanciare il potere di Berlino. “In un contesto di rimozione del blocco alle esportazioni, vedo con favore la proposta del presidente Biden”, ha affermato, a quanto si è appreso, il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il presidente Draghi avrebbe argomentato la sua posizione spiegando che “Siamo di fronte a un evento unico: milioni di persone che non sono in condizione di acquistare i vaccini stanno morendo. Le case farmaceutiche hanno ricevuto finanziamenti enormi dai governi, e a questo punto ci sarebbe quasi da aspettarsi che ne restituissero almeno una parte a chi ha bisogno. Persone che conoscono bene la materia mi dicono che una misura temporanea e ben congegnata non rappresenterebbe un disincentivo per l’industria farmaceutica”. Proprio l’argomentazione su cui invece fa perno Angela Merkel per motivare il suo no alla proposta. “Mancano le capacità produttive, il problema non è la liberalizzazione dei brevetti”, ha ribadito ieri la portavoce della cancelliera Ulrike Demmer. La presa di posizione di Merkel è arrivata dopo che le “sue” case farmaceutiche BioNtech (che produce il vaccino con Pfizer) e CureVac, affondavano alla borsa di Francoforte sulla notizia della proposta Biden.

Nel mezzo sta il piroettante Emmanuel Macron che giovedì scorso era stato tra i primi a schierarsi a sostegno della proposta Usa ma che è arrivato in Portogallo portatore di più miti consigli. Alla fine la sua posizione si allinea a quella tedesca. “Il problema non è la proprietà intellettuale sui vaccini. Occorre donare” le dosi, “questo è il punto. Non bisogna bloccare” l’export dei vaccini e dei loro ingredienti “come hanno fatto gli anglosassoni” che hanno “bloccato quasi il 100%”. Macron ha aggiunto che “sono favorevole a questo dibattito, ma non deve uccidere l’innovazione. Innovatori e ricercatori devono essere sempre remunerati”, aggiungendo di lavorare in piena sintonia con la cancelliera Merkel e la Commissione europea.

Il cambio di rotta – Va detto che gli stessi Stati Uniti sono stati protagonisti di un’inversione a “U”. Lo scorso 12 marzo la Casa Bianca, insieme a tutti i paesi occidentali e al Brasile, si era opposta, in sede Wto, alla richiesta di liberalizzazione delle licenze avanzata da India e Sud Africa. Ma in un mese e mezzo sono cambiate tante cose. Il programma vaccinale statunitense è ormai a buon punto, i big della farmaceutica Usa i contratti ormai se li sono assicurati e, in ogni caso, i profitti li stanno facendo e faranno. Per contro quello che sta accadendo in India rischia di ingrippare quella catana globale di commercio e produzioni con conseguenze economiche a livello globale e quindi anche per gli Usa. A questo punto, per quanto poco possa aiutare nell’immediato, ben venga anche il passo della liberalizzazione.

Che la liberalizzazione dei brevetti non sia la soluzione di tutti i nostri mali lo sanno tutti e nessuno si illude del contrario. Una volta che la formula è a disposizione servono impianti, tecnologie e materiale per realizzare le dosi. Non è qualcosa che si fa dall’oggi con il domani. Tuttavia la liberalizzazione dei brevetti ha un significato simbolico importante ed è una precondizione necessaria per sviluppare una rete globale di siti “presidio”, in grado di produrre vaccini che utilizzano tecnologie mRna. Una tecnica innovativa utilizzata contro il Covid e in grado di fornire risposte farmaceutiche rapide a questo ed eventuali futuri virus.