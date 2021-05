Pablo Iglesias, candidato del partito di sinistra spagnolo Unidas Podemos alle elezioni regionali di Madrid ed ex vicepremier, ha annunciato l’abbandono della politica attiva dopo l’esito delle elezioni in Spagna. “Hasta siempre”, ha detto e ha aggiunto: “Sono molto orgoglioso di essere stato vicepresidente del governo, ma quando non sei più utile devi sapere che è il momento di ritirarsi”.