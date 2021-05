Resta il primo partito, ma la Lega perde quasi un punto nel giro di una settimana. A tutto vantaggio di Fratelli d’Italia, ora a un passo dal Partito Democratico. Mentre risale il M5s e sprofonda Italia Viva. È questa la fotografia scattata dall’ultimo sondaggio di Swg per La7. Il partito di Matteo Salvini, pur confermandosi in testa nelle intenzioni di voto, continua a soffrire la sua presenza nella maggioranza e, rispetto alla rilevazione della settimana scorsa, perde lo 0,9% e si attesta al 20,9.

Il Pd resta stabile al 19%, con un con un meno 0,1, mentre prosegue l’avanzata di Fratelli d’Italia, che con un più 1,1% arriva al 18,7: l’unico partito di opposizione è quindi ormai allo 0,3 per cento dai dem. In salita anche il Movimento 5 Stelle, fotografo al 17,8% grazie a una crescita dello 0,4%. Forza Italia scende al 6,6% (-0,2%). In calo anche Azione, accreditata del 3,5%. Sinistra italiana, secondo Swg, si attesta al 2,9% (-0,2), mentre l’istituto di sondaggi registra un nuovo calo di Italia Viva di Matteo Renzi data all’1,7% con un calo su base settimanale dello 0,2 per cento. Nell’area del centrosinistra continuano a far meglio anche i Verdi al 2,1% (+0,1) e +Europa al 2% (+0,3).