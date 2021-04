“L’età mediana dei casi è in calo nell’ultima settimana a 42 anni rispetto ai 43 del rilevamento precedente. Pure per i ricoveri si scende a 66 anni rispetto a 67”. Così il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa settimanale sull’andamento dei casi. La decrescita, ha specificato, “è maggiore nelle fasce di età più alte” e questo “è indicatore dell’efficacia dei vaccini”. Curva in calo, ha sottolineato, anche “tra gli operatori sanitari” e “tra gli ospiti e gli operatori delle Rsa”.