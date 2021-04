Sono 13.446 i nuovi contagi di coronavirus accertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, su un totale di oltre 338mila tamponi. Il tasso di positività si attesta al 3,9%, in discesa rispetto al 4,3% di ieri, quando sono stati registrati 14.320 casi su 330mila test. Altre 263 persone sono decedute a causa del Covid, portando il totale dall’inizio della pandemia a 120.807. Negli ospedali la situazione continua a migliorare, con il numero di ricoverati in area medica che scende per la prima volta da mesi sotto quota 19mila: al momento i pazienti ricoverati sono 18.940 (-411), mentre i malati in terapia intensiva sono 2.583 (+137 i nuovi ingressi, mentre il saldo tra ingressi e uscite è a -57).

Tra le Regioni il maggior incremento di casi è stato osservato in Lombardia (+2.214), seguita dalla Campania (+1.898). Sopra quota mille anche Puglia (+1.344), Emilia Romagna (+1.206), Lazio (+1.151) e Piemonte (+1.036). Toscana e Sicilia sono ancora alle prese con più di 800 infezioni quotidiane, mentre in Veneto sono stati registrati 788 nuovi positivi. Ancora complessa la situazione in Calabria (+404 su 4mila test). Tutte le altre Regioni sono sotto questa soglia, con un picco minimo di casi in Molise (+39).

Il dato più significativo arriva però dal confronto su base settimanale: se oggi sono stati accertati 13.446 contagi su 338mila test, venerdì scorso erano 14.761 le persone risultate positive, con un tasso di positività del 4,7% e 342 morti. In totale negli ultimi 5 giorni (lunedì-venerdì) sono stati registrati 59.999 nuovi casi, un numero in calo rispetto ai 65.593 degli stessi giorni di una settimana fa. Tra il 12 e il 16 aprile erano ancora di più (72.321), a conferma di come il coronavirus – almeno per ora – stia correndo più lentamente di prima.