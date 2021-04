Pio e Amedeo – ospiti giovedì 29 aprile del talk di FQMagazineIt “Programma” condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti – si sono raccontati ed hanno rivelato qualche spoiler sull’ultima puntata della loro trasmissione Felicissima Sera, in onda domani su Canale 5. Tra gli ospiti ci sarà anche Eros Ramazzotti: “Sarà seduto sul divano con noi, ci saranno dei momenti di imbarazzo anche per lui. Spesso i cantanti vengono e dicono ‘Ok ma faccio la promozione del mio disco’ lui invece assolutamente no. Ad un certo punto è venuto fuori questo momento karaoke, esilarante, non abbiamo tagliato nulla. Abbiamo cantato 6-7 pezzi di Eros uno dietro l’altro“. Non solo: “Di solito i ringraziamenti di produzione si fanno all’una e mezza di notte, no? Noi invece li faremo in testa con lui, coinvolgiamo nelle richieste delle sue canzoni anche tutti i lavoratori dello spettacolo che hanno lavorato con noi. Eros ha fatto un grande gesto, lui non voleva neanche dirlo…“, hanno dichiarato.