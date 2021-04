Il concertone del primo maggio ci sarà. Parola di Piero Pelù. L’evento ormai celebre che si tiene a Roma, a rischio annullamento vista la pandemia da Covid-19 si terrà e andrà in diretta su Rai3 come ha ricordato il cantante, uno dei primi ospiti ad essere annunciato.

“Ragazzacc*, sono felice radioso orgoglioso di annunciarvi che il primo maggio a Roma ritornerà il concertone e io ci sarò, insieme a voi, con tutto il mio entusiasmo e con la voglia di ricominciare dopo tutti questi mesi fermi“, ha detto il cantante in un video-annuncio sui propri profili social. Pelù ha anche ricordato l’importanza di seguire le regole per un’estate in sicurezza: “E ricordatevi che per tornare in sicurezza anche quest’estate, stiamo attenti nella nostra quotidianità, manteniamo le distanze, portiamo le mascherine, perché noi vogliamo ricominciare a lavorare”, ha specificato. Pelù è il primo artista certo, annunciato dall’organizzazione a 10 giorni dall’evento. Ora non resta che attendere di scoprire i prossimi.