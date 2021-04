Lei ha 31 anni, si chiama Erica Quiggle e ha deciso di raccontare la sua storia al Daily Mail. Erica ha sposato il patrigno del suo ex fidanzato, Justin. L’uomo si chiama Jeff Quiggle, 60 anni. Quando la storia con il suo fidanzato Justin, che è anche padre di suo figlio di 9 anni, è finita, Jeff è stato molto vicino alla ragazza ed è scoppiato l’amore. I due si sono sposati nel 2018. Poi è nata la loro bambina. Erica ha conosciuto Jeff a 16 anni all’interno della famiglia dell’ex compagno: “Ho sposato il patrigno del mio ex fidanzato di 30 anni più di me, è la relazione va a gonfie vele”, dice. E la madre dell’ex di Erica? “Vive ancora vicino a noi, i rapporti sono buoni”. Erica racconta che quando stava con Justin, l’unico a credere nel suo sogno di lavorare nel mondo del fashion vintage era proprio il patrigno del ragazzo, che la aiutava anche ad organizzare occasioni di vendita. Nel 2015 il matrimonio fra Jeff e la madre di Justin è finito e l’anno dopo stessa sorte è toccata alla storia tra Erica e Justin. Da lì, è iniziata la relazione: “Vivere insieme è perfetto“, spiega Erica. I due si sono sposati nel 2018.