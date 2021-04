Segnalare un’irregolarità in un allevamento intensivo o in un macello italiano d’ora in avanti sarà facilissimo. Essere Animali ha lanciato il primo sito in Italia tramite il quale si potranno segnalare, in maniera riservata, maltrattamenti sugli animali, inquinamento ambientale, sfruttamento dei lavoratori, problemi sanitari e frodi alimentari.

Le irregolarità all’interno di questi luoghi non sono rare e lo dimostrano le indagini che Essere Animali ha realizzato negli ultimi dieci anni: non solo maltrattamenti, anche la gestione illecita di reflui, lo sfruttamento della manodopera (caporalato, lavoro nero), oppure l’etichettatura irregolare sono episodi ordinari.

Come funziona?

Basterà collegarsi a questo sito e fornire alcune informazioni utili.

Una volta arrivata la segnalazione, Essere Animali verificherà le problematiche e raccoglierà più prove possibili.Nel caso in cui l’ufficio legale dell’associazione riscontrerà irregolarità, verrà avviata un’azione legale: depositerà quindi una denuncia alla procura competente, seguendo l’iter giudiziario fino alla possibile condanna.

Essere Animali si servirà della collaborazione di avvocati, veterinari e gli oneri per le spese legali saranno completamente a carico dell’associazione.

Perché rivolgersi a Essere Animali?

Nonostante siano molto diffusi, i presunti crimini negli allevamenti o nei macelli vengono percepiti come secondari e possono essere trascurati da chi dovrebbe fare controlli o far rispettare le normative. Questo succede soprattutto quando a sporgere denuncia è un privato cittadino.

Affidarsi a un’associazione con una lunga esperienza in questo campo vuol dire assicurarsi che il caso verrà preso in considerazione seriamente. Inoltre, verrà gestito da un team di professionisti che sapranno come meglio procedere.

Segnalare non è mai stato così facile

“Negli ultimi anni, diversi ex lavoratori e persone che abitano vicino ad allevamenti, si sono rivolti a noi per denunciare presunti reati. Con questo nuovo strumento, vogliamo agevolare le segnalazioni”, ha dichiarato Alessandro Ricciuti, responsabile del team legale di Essere Animali.

Tutte le segnalazioni saranno effettuate in forma riservata: i dati del segnalante verranno gestiti in modo strettamente confidenziale e saranno forniti alle forze dell’ordine soltanto nel caso in cui lui stesso decidesse di cooperare nello svolgimento delle indagini.

Se sei a conoscenza di maltrattamenti o illegalità in allevamenti e macelli, segnalalo su segnalazioni.essereanimali.org. Insieme possiamo fare la differenza: tu fai la segnalazione, Essere Animali passa all’azione.