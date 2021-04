“Ci son rimasta particolarmente male quando Matteo Salvini ha detto ‘e adesso la mia battaglia sarà contro il coprifuoco’. Lo spiegava bene Maria Stella Gelmini questa mattina in un’intervista. Come si vede, non guardo alle forze politiche ma a chi sta lavorando per il bene del Governo dicendo che queste riaperture non significano un ‘liberi tutti’. Significa che le scelte fatte fino ad ora sono scelte fatte con cognizione di causa”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi ospite di ‘Agenda’.