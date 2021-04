I Ferragnez sono pronti a scendere in politica? Macché, “è più probabile che scenda in campo Maty”, dove Maty sta per il bulldog dell’imprenditrice digitale. Tutta nasce da una provocazione del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri a “Zona Bianca”, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Le sue parole: “Grillo un partito l’ha fatto ed è riuscito addirittura ad andare al governo, e ora non sa come liberarsi di un partito dove l’incompetenza prevale. Quindi non è da escludere nulla. Gli uomini di spettacolo impegnati soprattutto sul fronte progressista ce ne sono tanti, mi dica dov’è la novità. Quello che sembrerebbe assurdo sul piano della teoria, nella pratica si è già realizzato”.

L’ipotesi di Gasparri nasceva da un servizio realizzato dalla trasmissione in cui veniva sottolineato l’impegno civile e sociale di Fedez e Chiara Ferragni, dal sostegno al DDL Zan fino alla critica per la gestione della campagna vaccinale. Ma la coppia rassicura: non c’è nessuna intenzione di scendere in politica. “Stavamo guardando un film bellissimo quando a un certo punto un mio amico mi dice che Maurizio Gasparri stava parlando di me e mia moglie in televisione”, è intervenuto il rapper sui social per chiarire una volta per tutte che lui e sua moglie non seguiranno la strada di Beppe Grillo: “Scendere in politica per me è mia moglie viene subito dopo il diventare campioni di cricket professionisti e imparare a fare il nuoto sincronizzato, quindi Gasparri, o meglio ‘Gaspy’, ti dico di stare tranquillo. Nessuno ti vuole rubare il posto. Stai lì dove sei, magari però non starci troppo. È più probabile che scenda in politica Maty. Scherzo Gaspy non mi querelare”.

Sempre a “Zona Bianca”, il senator Gasparri aveva dedicato un sonetto all’imprenditrice digitale e al rapper di Rozzano: “Il cantante è sempre stato a sinistra impegnato. Fu così nel tempo andato, e oggi nulla è poi cambiato. Principessa dei guadagni, oggi svetta la Ferragni. Se la borsa sa scalare, tanto lei può guadagnare. Se in politica si ficca, sarà certo meno ricca. Grillo prese tanti voti, ora lascia solo vuoti. Chi si sente un gran portento, rischia un pronto fallimento”. Un ottonario che entrerà nella storia.