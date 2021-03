La Regione Piemonte ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino anti Covid AstraZeneca per accertamenti su un lotto. Nelle scorse ore a Biella è morto un docente a cui sabato era stata iniettata una dose. La decisione di fermare per il momento le inoculazioni, presa dal commissario dell’Unità di crisi Antonio Rinaudo, è “un atto di estrema prudenza in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso”, ha spiegato l’assessore alla Sanità della Luigi Genesio Icardi. “Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione”. Vedi Anche AstraZeneca, Cavaleri (Ema) a La7: “Difficile trovare nesso tra decessi e vaccino. Dai dati impossibile concludere che ci sia correlazione”

La settimana scorsa in Sicilia sono stati segnalati tre decessi di persone che avevano ricevuto il vaccino. L’Agenzia italiana del farmaco ha disposto la sospensione del lotto di cui facevano parte quelle dosi in attesa di analisi dell’Iss. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli effetti avversi. Come sottolineato da Guido Rasi, ex direttore dell’Agenzia europea del farmaco, su 3 milioni di dosi somministrate in Europa si sono registrati 30 casi di trombosi, un numero che corrisponde all’incidenza attesa sulla popolazione generale. Vale a dire che i dati non mostrano un aumento delle trombosi tra chi ha ricevuto il preparato anti Covid.