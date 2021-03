Stasera nuovo appuntamento con il Festival di Sanremo 2021 che cercherà di dare uno scossone agli ascolti Auditel dopo i dati deludenti di ieri sera. In conferenza stampa il direttore di Rai Uno Stefano Coletta, il vice direttore di Rete Claudio Fasulo e Amadeus mettono le mani avanti: “Rispetto agli anni scorsi platea diversa e il Festival è andato in onda un mese dopo “. La co-conduttrice del secondo appuntamento con il Festival è Elodie mentre ritroveremo Achille Lauro con un suo nuovo quadro con Claudio Santamaria e Francesca Barra. Irama di fatto è eliminato in seguito a tampone positivo non solo di un collaboratore ma anche di un secondo componente del team, il responso della Asl di Imperia sembra inevitabile. Ma Amadeus chiede di rivedere in corsa la gestione del problema: “Ci ho pensato tutta la notte. Non mi piace che un ragazzo non possa presentarsi. E poi se dovesse succedere a uno prima della finale che succederebbe? Chiederemo agli altri 25 Big se sono d’accordo a lasciare Irama in gara facendo vedere la sua performance registrata durante le prove”.

AMADEUS: “È UN SANREMO DIVERSO” – “Questa è una prima puntata che aspettavamo da mesi ed eravamo in grandissima difficoltà vissuto anche con il sostegno della stampa. Questo è un Sanremo diverso dalla costruzione anche per portare un mazzo di fiori sul carrello da consegnare agli ospiti. Sappiamo benissimo che il pubblico fa parte dello spettacolo, basti pensare a cosa sarebbe potuto accadere durante lo show di Loredana Bertè, tutti a cantare ‘Sei bellissima’. Però mi ha fatto piacere anche che la nostra musica sia arrivato ai 15enni. Senza il pubblico diventa quasi un programma radiofonico e complimenti a Vicario, sempre costretto a inventarsi qualcosa perché non ci sono stacchi sul pubblico. Stiamo facendo il meglio che possiamo fare”.

ELODIE: “SPERO DI DIVERTIRE E DIVERTIRMI” – “Un palco così importante e sono davvero felice di tornare e spero di divertirmi e far divertire ed è quello che vorrei fare. Farò cose fuori dall’ordinario e gli abiti sono parte della mia performance. Se mi sento bella è più facile quello che devo fare”.

COLETTA: “BILANCIO POSITIVO NONOSTANTE TUTTO” – “Per noi è un bilancio positivo. C’è questa leggera flessione, ma mancano un milione e mezzo di persone rispetto allo scorso anno. visto e considerato anche il mese di slittamento. La media del 47% di share quindi in linea con gli ultimi 10 anni. Lo slittamento a marzo ha comportato una platea inferiore e non c’era neanche la partita lo scorso anno. La cosa interessante, non si era mai raggiunto il target 15-24 delle ragazze e sul complessivo siamo al 64%: è la prima volta anche rispetto all’anno scorso”.

OSPITI PAUSINI, IL VOLO E LE VECCHIE GLORIE – Tra gli ospiti della serata Enzo Avitabile che con Fiorello sul palco del teatro Ariston proporrà con I Bottari di Portico e l’Orchestra del Festival un grande classico di Renato Carosone “Caravan Petrol”. Dopo la vittoria nel 2015 con “Grande Amore” e il podio nel 2019 con “Musica che resta”, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano per la seconda volta come ospiti al Festival di Sanremo con una performance in onore del maestro Ennio Morricone con l’Orchestra del Festival eccezionalmente diretta dal figlio Andrea Morricone. È un’anteprima del concerto-evento “Il Volo tribute to Ennio Morricone”, che si terrà a giugno 2021 davanti a San Pietro. Ci sarà anche Laura Pausini che canterà la canzone “Io sì/Seen“, fresca vincitrice del Golden Globe. Spazio e momento karaoke con le “vecchie glorie” del Festival Gigliola Cinquetti (canterà “Non ho l’età” e “Dio come ti amo”), Marcella Bella (canterà “Senza un briciolo di testa e “Montagne verdi”) e Fausto Leali (canterà “Mi manchi” e “Io amo”). Infine Alex Schwazer, il marciatore, racconterà la sua storia appena conclusasi con l’assoluzione per l’accusa di doping.

SCALETTA DEI GIOVANI E DEI BIG IN GARA – Per le Nuove Proposte che apriranno la seconda puntata in ordine di uscita: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty, i DellaI. Ordine di uscita dei Big: Ordine di uscita dei Big: Orietta Berti, La Rappresentate di Lista, Lo Stato Sociale, Bugo, Gaia, Willie Peyote, Malika Ayane, Fulminacci, Extraliscio, Ermal Meta, Gio Evan Irama e Random.