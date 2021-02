Crollo doloso, disastro, falso ideologico, attentato alla sicurezza dei trasporti. Ma anche inadempimento di contratti di pubbliche forniture e falso in documenti informatici. Sono i capi d’accusa citati nell’avviso di proroga indagini recapitato alle 21 persone – dirigenti e manager di Autostrade per l’Italia e della controllata per le manutenzioni Spea – indagati nel procedimento della procura di Genova sui tunnel autostradali fuorilegge, nato dopo il crollo di un blocco di cemento da 2,5 tonnellate dal soffitto della galleria Berté, sull’A26 Genova-Gravellona Toce, il 30 dicembre 2019. I pm Stefano Puppo e Daniela Pischetola, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, hanno chiesto e ottenuto dal gip altri sei mesi per svolgere “accertamenti investigativi di non immediata conclusione”, in particolare “i sopralluoghi, l’audizione di persone informate e l’analisi della documentazione acquisita”, nonché ulteriori possibili atti d’indagine “anche di natura tecnica”. L’iscrizione dei primi indagati risale al 23 giugno 2020, pertanto il termine – in scadenza il 22 gennaio – è stato esteso al 22 giugno prossimo.

La principale novità contenuta nel documento è la contestazione dell’inadempimento di contratti di pubbliche forniture – reato previsto dall’articolo 355 del codice penale e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni – nei confronti di nove indagati: l’ex ad di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci, l’ex direttore centrale operazioni Paolo Berti, l’ex direttore delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli (e il suo vice Mario Bergamo), il passato e l’attuale direttore di tronco di Genova (Stefano Marigliani e Mirko Nanni), e i dirigenti Sandro Fusari, Mauro Moretti e Matteo De Santis.

La procura li accusa di non aver adeguato 40 gallerie liguri a una direttiva europea vecchia di ormai 15 anni, la 54/2005, che impone – per quelle più lunghe di 500 metri – la presenza di sistemi di sicurezza corsie di emergenza, camere a tenuta stagna, erogazione idrica, videosorveglianza e colonnine di Sos. Un inadempimento che in realtà riguarda tutta Italia: a fine 2019 il Consiglio superiore dei lavori pubblici diffidava Aspi a mettere “immediatamente” a norma ben 104 tunnel su tutto il territorio nazionale, minacciando sanzioni economiche per la verità esigue (fino a 150mila euro).

Secondo i pm di Genova, proprio quel mancato adeguamento configura violazione dell’accordo tra la concessionaria e lo stato, da cui la nuova contestazione agli ex vertici. Da parte sua, Aspi fa sapere di avere avviato, a partire dal 2019, “un percorso di radicale riforma degli standard di controllo, manutenzione e adeguamento di tutte le componenti della rete autostradale. Per quanto riguarda le gallerie, dalle prime settimane del 2020 sono stati completamente innovati i protocolli e le modalità di controllo e manutenzione di tutte le 587 gallerie della rete, di cui 285 situate in Liguria”. L’altra accusa inedita è quella di falso in documento informatico pubblico (art. 491 bis c.p.) per i 12 tecnici e manager di Spea, la controllata del gruppo Atlantia che si occupa della manutenzione infrastrutturale, tra cui l’ex ad Antonino Galatà. L’ipotesi di reato, parallela a quella di falso in atto pubblico (e punita allo stesso modo), deriva dal semplice fatto che a partire dal 2016 i presunti falsi report sulla sicurezza delle gallerie venivano compilati in via telematica (e non più in cartaceo).

Tra le 21 posizioni, la più difficile è quella dell’attuale direttore del 1° tronco autostradale, Mirko Nanni, anche lui accusato di inadempimento in pubbliche forniture e omissione d’atti d’ufficio (per non aver svolto le ispezioni trimestrali obbligatorie), oltre che di attentato alla sicurezza dei trasporti e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro per il crollo della galleria Bertè. Aspi fa sapere che Nanni “ha prestato e continuerà a prestare la massima collaborazione alle indagini in corso per chiarire la propria posizione rispetto al proprio operato”.