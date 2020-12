“Il 2020 è stato un anno terribile. Penso che abbiamo fallito. Abbiamo avuto molti morti e il popolo svedese ha sofferto tremendamente”. Dopo mesi di dubbi e critiche da parte della comunità scientifica e degli operatori sanitari, il re di Svezia Carlo XVI punta il dito direttamente contro il governo, che accusa di avere fallito nella gestione della pandemia che nel paese ha contagiato oltre 348mila persone e causato più di 7800 morti. Numeri altissimi rispetto a quelli di Norvegia, Finlandia e Danimarca.

Per il monarca, che ha parlato durante un’intervista che sarà trasmessa il 21 dicembre sull’emittente svedese SVT, Stoccolma – che non ha mai deciso di imporre il lockdown – non ha protetto gli anziani, come ha peraltro anche dimostrato la commissione istituita dall’esecutivo per fare luce sui mesi della crisi sanitaria. “Pensate a tutte le persone che non hanno potuto dire addio ai loro familiari defunti – ha detto il re -. Penso che sia un’esperienza pesante e traumatica non poter dire addio”.

Le parole del re arrivano a pochi giorni dalle dichiarazioni del primo ministro Stefan Lofven, che ha accusato i funzionari della sanità svedese di avere sottovalutato la portata della seconda ondata, che ha portato le terapie intensive della regione della capitale al collasso, col 99% dei posti letto occupati. Il dato ha mandato nel panico l’intera capitale svedese che ha chiesto aiuti esterni. Ma anche se venissero aumentati i posti letto, rimane il problema del numero insufficiente di operatori sanitari con le competenze necessarie per assistere i pazienti più gravi. Con la pandemia infatti, si è verificata un’ondata di dimissioni di medici e infermieri a causa dello stress: una situazione che si aggiunge a una carenza precedente all’emergenza coronavirus come ha spiegato a Bloomberg Sineva Ribeiro, presidente dell’Associazione svedese dei professionisti della salute. La situazione è “terribile”, ha dichiarato Ribeiro in un’intervista telefonica, spiegando che anche prima della pandemia c’era una “carenza di infermieri specializzati, anche nelle unità di terapia intensiva”.