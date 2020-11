Sono quasi tutte in zona rossa o arancione, ma le Regioni del Nord vogliono aprire allo sci e si schierano contro l’ipotesi del governo di “un’iniziativa europea” per prevenire che l’apertura degli impianti sciistici riproponga i problemi di questa estate, quando spiagge e discoteche hanno fornito benzina alla seconda ondata di contagi. Gli assessori di Lombardia, Provincia di Bolzano, Val d’Aosta e Piemonte (tutte regioni in area rossa), uniti a quelli di Friuli-Venezia Giulia (ora zona arancione), Veneto e Trento (in area gialla), hanno firmato una nota congiunta per chiedere di aprire la stagione invernale. Le Regioni, infatti, mentre i morti continuano a salire e la pressione sugli ospedali aumenta, questa mattina hanno approvato le “linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali”.

All’indomani degli annunci da Palazzo Chigi di una probabile frenata sullo sci, la pressione delle Regioni per salvare i guadagni invernali è aumentata: si è esposto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, sostenendo che è possibile “trovare un punto di equilibrio, come stanno facendo in altri Paesi”. Per Davide Caparini e Massimo Sertori, rispettivamente assessore al Bilancio e alla Montagna della Lombardia, chiudere gli impianti è addirittura “una scelta scriteriata, incomprensibile da parte di un governo disorientato”. Sono intervenuti pure gli atleti, da Alberto Tomba a Federica Brignone, con motivazioni del tipo “è uno sport all’aperto e individuale“, oppure “sarebbe un segnale positivo per tutti”.

Ovviamente, come hanno spiegato fonti governative, la ragione del divieto sta nel fatto che le consuete vacanze sulla neve, “attirando appassionati degli sport sciistici e dei soggiorni in montagna farebbero il paio con le vacanze spensierate, con serate in discoteca, della scorsa estate”. Tradotto: il problema non sono le piste, ma gli assembramenti agli impianti di risalita, nei rifugi e soprattutto la sera negli Après-ski. Gli appelli di scienziati ed esperti sono stati chiari: “L’estate scorsa abbiamo fatto l’errore di pensare che fosse tutto alle spalle, evitiamo di ripeterlo”, ha spiegato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Anche da parte del Comitato tecnico scientifico c’è forte contrarietà alla riapertura degli impianti sciistici. Perché, lo ha ribadito anche il coordinatore Agostino Miozzo, la priorità deve essere data alla scuola e perché dando il via allo sci non sarebbe certo possibile mantenere un divieto, ad esempio, per palestre e piscine.

Queste sono le raccomandazioni degli scienziati, mentre le Regioni oggi hanno presentato le linee guida sullo sci. Un “contributo propositivo” al governo, “per non compromettere la stagione sciistica e per non creare un danno irreversibile all’economia della montagna dei nostri territori”, le ha definite il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti. “Se mai volessero aprire dopo il 3 dicembre, almeno abbiamo linee guida che siano siano rispettose della sanità e dell’economia montana”, ha spiegato anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Che però sì è mostrato più moderato: “Natale sugli sci è un’era glaciale diversa da questa. Io tifo perché si possa lavorare, ma mi metto nei panni dei medici: questo dibattito sulla ripresa è lunare. Io mi augurerei la riapertura per domani mattina ma vorrebbe dire che il virus è scomparso o la curva si è appiattita”, ha spiegato il governatore. Anche il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, nonostante le pressioni interne alla sua stessa giunta si è mostrato prudente: “È ancora prematuro parlare di stagione sciistica. Noi speriamo che nel mese di gennaio possa anche ricominciare questa attività, ma tutto dipenderà dall’andamento epidemiologico e dalla nostra disciplina“.

In ogni caso la nota congiunta è stata firmata da esponenti di tutte le Regioni dell’arco alpino. “Pur con la piena consapevolezza delle difficoltà e delle incertezze dettate da questo difficile momento – scrivono gli assessori – tutto il sistema turistico sta lavorando alacremente per un avvio in sicurezza della stagione invernale con il coordinamento degli Assessori agli impianti a fune di Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia”, si legge nel documento firmato da Martina Cambiaghi (assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia), Daniel Alfreider (vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano), Luigi Giovanni Bertschy (vicepresidente della Regione Val d’Aosta), Sergio Bini (assessore al Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia), Federico Caner (assessore al Turismo della Regione Veneto), Roberto Failoni (assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento) e Fabrizio Ricca (assessore allo Sport della Regione Piemonte).

Gli assessori difendono le nuove linee guida approvate: “Il documento individua tutte le misure di prevenzione del contagio da predisporre per l’utilizzo in sicurezza degli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale”. Del resto, sostengono, “sono molte le realtà imprenditoriali legate alla stagione bianca – tra cui scuole di sci, noleggi, aziende di trasporto, hotel e ospitalità in genere, ecc. – che aspettano risposte per programmare la stagione invernale, e tutte che stanno partecipando in maniera corale al grande lavoro di preparazione e messa a punto degli standard di sicurezza per sciatori e addetti”. “Anche per incoraggiare chi è impegnato in questo sforzo, oltre che per sollecitare il governo”, le Regioni dell’arco alpino “intendono dare un segnale concreto all’intero sistema economico condividendo la necessità di darsi una data comune per l’avvio della stagione bianca, tenuto conto del quadro sanitario che andrà a delinearsi nelle prossime settimane”.

Il primo a schierarsi era stato il presidente del Piemonte Cirio. A suo avviso, lo sci è “uno sport e lo si può praticare in sicurezza”, per questo “si potrebbe consentire l’attività sciistica, lasciando chiusi bar e ristoranti”. “Come sempre – ha detto il governatore – bisogna cercare soluzioni di buon senso, verificare se esiste la possibilità di permettere alle attività sciistiche di funzionare pur nel rispetto, prioritario, delle condizioni di salute”. Il turismo invernale – ha spiegato – è “un pezzo fondamentale dell’economia” del Piemonte, “però prima viene la salute”. Tuttavia, ha sottolineato, “i gestori degli impianti e i ristoratori nelle vacanze di Natale realizzano metà del loro fatturato annuale”. “Tutti vogliamo vivere il Natale, ma se pensiamo di viverlo come l’estate sbagliamo di grosso: una terza ondata e un terzo lockdown non possiamo permettercelo”. È “evidente – ha concluso che se non verrà data la possibilità di riaprire, dovranno essere corrisposti ristori certi e adeguati alle imprese e alle persone danneggiate”.