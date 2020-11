Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di una clinica di Roma. L’attore romano, uno dei più grandi del teatro, della tv e del cinema italiano, si trova nella clinica già da una quindicina di giorni, ma la famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo fino ad oggi. Proietti, secondo quanto riportano le agenzie, ha avuto un attacco cardiaco: soffriva già di problemi al cuore. Ora è sedato e sotto controllo. Nella clinica, precisano le agenzie di stampa, si trovavano fino a notte le due figlie, entrambi attrici, Susanna e Carlotta, e la moglie Sagitta Alter.

In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di vicinanza del mondo dello spettacolo e della cultura. La notizia “ci addolora tantissimo” ha detto Fabio Fazio durante Che Tempo che Fa. “Tra poco 80 anni e il pensiero va a lui, speriamo bene”, aggiunge. E poi i pensieri su Twitter: “Daje Gigi, daje” scrive il direttore di RaiNews24 Andrea Vianello. “Forza Giggi!” esclama Arturo Brachetti. “Gigi nun fa lo stupido stasera” aggiunge il rapper Frankie Hi-Nrg. “Ho scelto di chiamarmi #ilCavaliereNero a @VirginRadioIT in omaggio al Maestro #gigiproietti – racconta Antonello Piroso – Persona di stile cultura ironia bravura. Posso solo sperare che la situazione volga al meglio al più presto, e che ci regali un finale che ci strappi una risata come le sue barzellette”. “Faje vede’ er Cavaliere nero” twitta Luca Di Bartolomei, dirigente del Pd, romanissimo. Quello del Cavaliere Nero è solo uno degli sketch esilaranti che Gigi Proietti ha portato in tv e a teatro, molti dei quali nel suo più grande trionfo sul palco, A me gli occhi please.

Proietti negli ultimi mesi era rimasto molto colpito dalla vicenda drammatica del coronavirus, aveva anche ironizzato sulla “nuova normalità” a cui siamo costretti. A marzo, parlando col Fatto Quotidiano, aveva detto: “Quando sento dire ‘non bisogna allarmarsi’, è il momento in cui mi preoccupo”. E aveva aggiunto: “E poi insistono, si lamentano: ‘Vi rendete conto? i cinema e i teatri chiusi!’. Ma di cosa si scandalizzano? La gente dell’establishment è difficile vederla seduta in platea. E per quanto riguarda i cinema, a Roma, negli ultimi anni ne hanno serrati 46 e nessuno di loro si è scandalizzato”. Aveva prestato la sua voce anche a uno spot Rai dedicato agli anziani, nonni come lui: “Restiamo a casa. Prima finisce tutto, prima andremo ‘ndo ce pare”. A luglio aveva presentato la stagione del Globe Theatre, il suo teatro shakespeariano-elisabettiano nel cuore di Villa Borghese.