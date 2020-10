“A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no”. Sono diventate un caso le parole pronunciate dal consigliere del ministero della Salute, Walter Ricciardi, sull’urgenza di varare in Lombardia e Campania misure ancora più stringenti rispetto all’ultimo dpcm del governo. Già nei giorni scorsi Ricciardi aveva definito “non sufficiente” la linea di Palazzo Chigi. Il motivo, spiega, è che “ci sono delle aree del Paese dove la trasmissione è esponenziale e le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non bastano a fermare il contagio“. Il membro dell’Oms replica anche alle critiche di Matteo Renzi per lo stop a cinema e teatri, spiegando che “se sei a Milano è un luogo dove te lo puoi prendere anche al cinema. In altre città la situazione non è la stessa. A Milano e Napoli è impensabile qualsiasi attività che prevede l’avvicinarsi di persone negli spazi chiusi”. Ci troviamo, ha aggiunto, in presenza “di migliaia di soggetti asintomatici che tornano a casa, dove non si indossa la mascherina, ci si bacia e ci si abbraccia”.

Gli ultimi numeri dei contagi parlano infatti di una corsa che in entrambe le metropoli non accenna a rallentare. Lo sa bene Guido Bertolini, responsabile del Coordinamento Covid-19 per i reparti dei pronto soccorso lombardi, secondo cui bisogna spingersi anche oltre. “L’unica cosa che si può fare è chiudere tutto, un lockdown a livello nazionale. La situazione nei pronto soccorso è drammatica, non solo in Lombardia, ma ovunque a livello nazionale“. Come al Policlinico Gemelli Irccs di Roma, dove “preoccupa la pressione sui pronto soccorso”, sostiene il direttore della Pneumologia Luca Richeldi, sottolineando che “questo intasamento dei pronto soccorso è molto rischioso perché, non solo le altre malattie non sono andate in ferie, ma ci avviamo verso l’inverno, stagione in cui tutte altre malattie respiratorie fanno sentire i loro effetti”. Una situazione che però non è determinata dalla scuola: “In base ai dati che abbiamo in questo momento possiamo tenerle aperte, naturalmente con tutte le cautele e le attenzioni”.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, però, respinge ogni ipotesi di chiusura: “Escludo che ci siano le condizioni per prevedere ipotesi di questo genere, anzi, tutti i nostri interventi vanno nella direzione di evitare ogni tipo di lockdown“, ha dichiarato in vista di un nuovo incontro con i sindaci dei capoluoghi di provincia e i capigruppo di maggioranza e opposizione che si terrà nel pomeriggio per un aggiornamento sulla situazione epidemiologica in Regione. Le ultime limitazioni regionali anti-Covid saranno “ribadite” in una nuova ordinanza attesa in giornata, necessaria per allineare a livello tecnico quella attualmente in vigore con il nuovo Dpcm.

In realtà il provvedimento approvato da Palazzo Chigi, che prevede la chiusura di ristoranti e bar a partire dalle 18 e lo stop a palestre, piscine e teatri, non esclude che le Regioni possano introdurre restrizioni ancora più stringenti. Se Fontana le esclude, il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti si allinea alla tesi di Ricciardi e chiede di fare presto: “Un lockdown, o aree di limitata circolazione, dove c’è una elevata circolazione del virus è la soluzione che con il precedente Dpcm si era detto di fare, e mi pare che sia una scelta giusta. Il problema è che, se questi lockdown devono essere fatti, che si facciano subito e non si continui ad aspettare. Ci sono città dove la circolazione del virus è alta e si deve agire in modo urgente“, ha commentato all’Adnkronos Salute. Più cauta la posizione del virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, secondo cui bisogna aspettare “almeno 15-20 giorni per valutare gli effetti” dell’ultimo dpcm. Se “è vero che esiste un tema ‘grandi città e Covid’, è anche vero che il Dpcm ha fatto il possibile in questo contesto, bilanciando il più possibile le esigenze della salute e quelle dell’economia”. Poi cita uno studio pubblicato su Lancet: “Ci dice che i primi effetti delle misure non farmacologiche si apprezzano già 8 giorni dopo l’introduzione – afferma Pregliasco – dunque aspettiamone almeno 15 per valutare gli effetti del Dpcm. Certo, un lockdown a Milano e Napoli era possibile, ma si è deciso di intervenire bilanciando salute ed economia”.

A tuonare contro l’ipotesi di un blocco totale di Napoli e Milano è invece Alberto Zangrillo, primario dell’ospedale San Raffaele di Milano. “Io penso e spero” che la dichiarazione di Ricciardi sul lockdown a Milano e Napoli “sia decontestualizzata, rendendola surreale“, ha dichiarato a L’aria che tira su La7. “Se fosse vero, l’unico modo che ho di commentare è quello di implorare il presidente del Consiglio dei ministri”, Giuseppe Conte, “di parlare lui a nome di tutti. Perché chiudere Milano e Napoli è qualcosa di estremamente importante e significativo e penso che debba essere preannunciato e fatto dal capo del Governo”. Poi attacca: “Il professor Ricciardi avrà degli elementi che lo portano a dire coscientemente e con senso di responsabilità quanto ha detto. Se così non fosse è un problema suo e degli organismi preposti, il Cts e il governo stesso. Io continuo a cercare di farvi capire quello che noto quotidianamente. Non dico che sono tranquillo, però sono e devo essere responsabile”, sottolinea Zangrillo. “Se noi pensiamo che la soluzione sia quella di chiudere tutti in casa, è probabilmente corretta se è stato detto, però dobbiamo anche capire quali sono le conseguenze a cui ci esponiamo se chiudiamo tutti in casa”.