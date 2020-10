I familiari dei circa 40 pazienti della Rsa Sacro Cuore di Lanuvio (Roma) raccontano che da circa un mese non riescono a comunicare con i propri parenti ricoverati nella struttura accreditata dalla Regione Lazio. “Dai primi di settembre – denuncia la figlia di una signora malata di Alzheimer ospite della struttura – non vedo e non sento mia madre. Pare ci siano stati due casi di Covid tra i pazienti e altrettanti tra gli operatori, e da quel giorno l’accesso nella casa di cura è vietato“. Sospese anche le viste in giardino, dove prima era possibile almeno vedere i parenti recoverati, seppure restando a debita distanza. L’unico modo per comunicare sarebbe il cellulare: “Ho provato a comunicare con mamma e vederla al telefono ma al momento non sono riuscita a mettermi in contatto con lei. Ho segnalato più volte il problema sia al Sacro Cuore sia alla Asl di competenza, la Roma 6, ma non ho ottenuto alcun riscontro”. Anche altri familiari dei pazienti più fragili, che non sono in grado autonomamente di gestire una telefonata senza l’ausilio degli operatori, hanno denunciato alla Asl Roma 6 l’impossibilità di comunicare con i propri cari ma al momento la situazione non è cambiata.

“Non c’è dubbio – evidenzia il parente di un altro ospite della struttura – che la salute psico-fisica dei pazienti con demenza, come per tutti gli esseri umani, dipenda anche dalla qualità delle relazioni affettive con amici e familiari. Sarebbe dunque auspicabile che ci fosse una precisa direttiva da parte della Asl nei confronti delle strutture sanitarie assistenziali, affinché garantiscano agli ospiti la possibilità di effettuare video chiamate con cadenza regolare per mantenere e tutelare il rapporto affettivo con i familiari”. “Abbiamo inviato anche una diffida tramite avvocato alla Siar, la cooperativa che gestisce la struttura – spiega un altro familiare – ma ad oggi calma piatta. Mia madre è in condizioni molto precarie, ho paura ormai di non rivederla più”.

“Perfino durante il lockdown – aggiunge una signora che ha la mamma ricoverata nella struttura – si riusciva a fare una video chiamata a settimana o, almeno, ogni due. Questo era possibile solo con i pazienti che potevano scendere al piano terra per fare un po’ di terapia funzionale che, aiutati dagli operatori che mettevano anche a disposizione il loro tablet o smartphone, riuscivano a mettersi in contatto con i propri cari. Ora siamo completamente tagliati fuori”. Ilfattoquotidiano.it ha chiesto chiarimenti alla Asl e alla Rsa Sacro Cuore ma non ha ottenuto alcuna risposta.