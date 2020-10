Lo aveva promesso e lo ha fatto. Pochi minuti dopo aver annunciato su Twitter una “piccola visita a sorpresa” ai supporter che da giorni presidiano l’ospedale militare in cui è ricoverato, Donald Trump è uscito dalla struttura a bordo del suo suv presidenziale per salutarli. Il giro è durato pochi minuti, giusto il tempo di mostrarsi alle centinaia di persone accalcate nell’area (spesso senza mascherina) che hanno iniziato ad acclamarlo invocando altri quattro anni di presidenza. Poi il capo della Casa Bianca è tornato al Walter Reed, dove potrebbe rimanere ancora tutta la giornata in attesa che i medici decidano di dimetterlo come annunciato ieri. Nel video pubblicato sui social sostiene di aver “imparato molto sul Covid, è stato come una scuola“, e ha ringraziato lo staff medico dell’ospedale. Ma in tutto il Paese sono subito esplose le polemiche, tra gli esperti che lo accusano di aver messo a repentaglio la vita degli agenti (insieme a lui nell’auto blindata) e chi punta il dito contro tutte le omissioni dei medici e dello staff della Casa Bianca sulle sue reali condizioni di salute. Vedi Anche Trump ricoverato, nuovo video per ringraziare medici e infermieri: “Ho imparato molto sul Covid, questa è la vera scuola”

"Il suv presidenziale non è solo a prova di proiettili, ma anche ermeticamente sigillato contro un attacco chimico", avverte il dottor James Philips, docente alla Georgetown University e analista della Cnn che frequenta anche il Walter Reed. "Il rischio di trasmissione Covid-19 all'interno è alto come quello di uscire dalle procedure mediche. L'irresponsabilità è sbalorditiva", ha spiegato, sottolineando i rischi a cui sono state esposte le persone che erano con Trump a bordo della "bestia". "I miei pensieri sono per il Secret service costretto a partecipare". La visita all'esterno dell'ospedale è stata una sorpresa anche per il pool di giornalisti che segue il presidente in ogni sua mossa (come da tradizione in Usa). In modo del tutto irrituale, nessuno di loro è stato avvertito del giro imminente, a testimonianza di come la decisione di uscire dalla struttura potrebbe essere stata presa all'ultimo minuto direttamente da Trump. Le principali testate Usa sottolineano quindi come il presidente non stia prendendo ancora "seriamente" la pandemia, nonostante lui stesso abbia rischiato la vita nelle scorse ore. D'altronde non si placano i dubbi e i misteri riguardo alle sue reali condizioni di salute. La novità emersa nella notte (ora italiana) è che Trump si era sottoposto a un test rapido già giovedì scorso, risultando positivo. Ma non ne ha rivelato l'esito in attesa del tampone. Anzi, in serata è comparso sulla Fox senza dire nulla, limitandosi a confermare che una delle persone a lui più vicine (Hope Hicks, ndr) era stata contagiata. Ha annunciato via Twitter la conferma della positività solo venerdì notte.

Resta ora da capire se davvero verrà dimesso in giornata, come annunciato ieri dallo staff medico che lo ha in cura. I dubbi sono concentrati sulla nuova cura a cui è stato sottoposto, cioè la "terapia di steroidi per prevenire le infiammazioni". Come confermano diversi media Usa, si tratta di un farmaco "salvavita" che viene utilizzato nei casi più gravi di malati Covid e che agisce contro la tempesta di citochine, innescata da una eccessiva risposta immunitaria nei pazienti. A scoprirne l'efficacia è stata per prima l'Università di Oxford, tanto che nel giugno scorso l'Oms ha sollecitato di aumentarne la produzione. La necessità di ricorrere a steroidi come il desametasone, quindi, unita alla febbre alta che il presidente ha avuto prima del ricovero e ai due casi di crisi di ossigeno confermati dal suo medico personale, lascia supporre che nelle scorse ore abbia davvero rischiato la vita. Tutte ipotesi, dal momento che i bollettini medici rilasciati dal Walter Reed nei giorni scorsi sono stati spesso altalenanti, se non addirittura contraddittori. Inizialmente i medici hanno ostentato ottimismo sulle sue reali condizioni di salute, omettendo di dire ai milioni di cittadini americani che per ben due volte sono stati costretti a somministrare ossigeno a loro presidente. Anche sulla febbre non c'è stata chiarezza, finché una fonte interna alla Casa Bianca (poi individuata in Mark Meadows) ha fatto sapere alla stampa che "le funzioni vitali di Trump sono state molto preoccupanti". A quel punto il suo medico personale, Sean Conley, è stato costretto a confermare che "il presidente non è ancora fuori pericolo". Fino a ieri sera, quando c'è stato il nuovo cambio di rotta.