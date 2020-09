In alcune foto, il leader leghista compare anche guancia a guancia insieme ai suoi sostenitori. Fatto confermato da un rappresentante locale del Carroccio in un post (poi cancellato): "Non è colpa di Salvini se qualcuno o qualcuna, magari per mostrare un meraviglioso sorriso, ha fatto la foto senza mascherina"

Durante una manifestazione politico-culturale a Formello, in provincia di Roma, ha ammesso di essere “febbricitante e sotto cortisone”, rivendicando la decisione di presenziare all’evento nonostante il medico gli abbia esplicitamente detto “di restare a casa“. In alcuni selfie scattati a margine, compare inoltre guancia guancia con i suoi sostenitori e con la mascherina non indossata correttamente. Ma ora Matteo Salvini smentisce tutto: “Mai avuta la febbre“, chiarisce in una nota. Poi rivela: “Ho fatto il test sul Covid ieri mattina, negativo”. Il leader leghista cerca così di sgombrare il campo da dubbi sulla sua eventuale positività al virus. Anche se, come sostengono i protocolli sul Sars-Cov2, non si può escludere che una persona risultata negativa al tampone possa sempre positivizzarsi nelle ore successive (perché magari la carica virale non è sufficientemente alta al momento del test, o perché la trasmissione del coronavirus è avvenuta in un secondo momento).

Per quanto riguarda la cura con il cortisone, invece, Salvini spiega: “Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni ‘giornalisti’ evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo“. Sta di fatto che le polemiche intorno alla sua partecipazione all’evento a Formello non si placano. A intervistarlo nel corso della serata è stato il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, che non è intervenuto in alcun modo quando Salvini ha dichiarato di essere “febbricitante”. “Innanzitutto grazie agli organizzatori che vale doppio perché io non ne posso più della vita a distanza, della politica a distanza, della scuola a distanza, dell’amore a distanza. Scusate il ritardo, perché io odio arrivare in ritardo. Ma oggi è una giornata non partita benissimo“, ha esordito il capo del Carroccio ai presenti. “Sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto: ‘Ovviamente lei adesso va a casa’. Io gli ho detto: “Sì, stia tranquillo. Passo prima ad Anguillara Sabazia. Poi da Formello e finisco a Terracina ma alla sera arrivo a casa”.

Poi, mentre dal pubblico si solleva un leggero brusio, Salvini spiega qual è la sua condizione di salute: “Ci tenevo troppo a essere qua, un po’ dolorante un po’ febbricitante, però è bello esserci…”. A evento finito il leader si è prestato anche a scattare delle foto con alcuni dei presenti. Lo conferma un rappresentante locale della Lega, Ferdinando Fabi, in un post su Facebook riportato da Repubblica (poi cancellato): “Sono il vicecoordinatore della Lega a Formello e ho fatto la foto con la mascherina! Non è colpa di Salvini se qualcuno o qualcuna, magari per mostrare un meraviglioso sorriso, ha fatto la foto senza mascherina!”.