Dopo le aperture dell'ultimo mese, il centrodestra ha dato il via libera al candidato proposto da tutti i gruppi di opposizione. Ora la commissione avrà un anno di tempo per accertare eventuali responsabilità politiche nella gestione dell'emergenza da coronavirus

Ci sono voluti quasi cinque mesi di trattative, inframmezzate da rotture e colpi di scena, per sbloccare la commissione d’inchiesta Covid in Lombardia. Che, finalmente, potrà partire e avrà un anno di tempo per accertare eventuali responsabilità politiche (e per proporre soluzioni) nella gestione della pandemia da coronavirus nella regione guidata dal leghista Attilio Fontana. Dopo quanto anticipato a fine luglio da ilFattoQuotidiano.it, è stato eletto come presidente Gian Antonio Girelli del Partito democratico, dopo il via libera della Lega. Alle opposizioni, a cui spetta indicare il nome del candidato, infatti, erano necessari i voti dei gruppi di maggioranza. Girelli, già presidente della commissione Antimafia, ha ottenuto 43 preferenze.

Alla vicepresidenza è stato confermato il forzista Mauro Piazza, che aveva ottenuto lo stesso ruolo già il 28 di maggio, quando in modo del tutto inaspettato – e contro la prassi istituzionale – tutti i voti del centrodestra per la presidenza erano confluiti sulla renziana Patrizia Baffi. L’unica esponente di Italia viva al Pirellone, poi, investita dalle polemiche, aveva lasciato l’incarico, dimettendosi. Baffi, un mese prima, aveva disertato il voto sulla mozione di sfiducia contro Giulio Gallera (lo scorso 8 settembre ha fatto lo stesso nella mozione di sfiducia nei confronti di Fontana). A ricoprire la casella di segretario sarà il leghista Marco Mariani, ex sindaco di Monza, “strappato” dal centrodestra alle opposizioni, che avevano proposto il nome del consigliere di +Europa, Michele Usuelli.