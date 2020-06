“Non dobbiamo mai dimenticare che le tasse le abbiamo abbassate. Dall’1 luglio ci saranno stipendi più alti per 16 milioni di lavoratori grazie alla battaglia che il Pd ha fatto nella legge di Bilancio 2020. Da settembre non ci sarà più il superticket. La maggioranza ora dovrebbe chiudere dei capitoli da troppo tempo aperti, come il tema Alitalia, Autostrade o Ilva“. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine della visita al personale dello Spallanzani insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, e all’ambasciatore degli Usa in Italia, Lewis M. Eisenberg.