Era considerato il quarto re di Roma, il protagonista assoluto del progetto di conquistare la Capitale con la forza e con i soldi. E dopo il verdetto di secondo grado al, uomo chiamato er Cecato con un passato da ex terrorista nero, sembrava che dovesse essere aggiunto anche il titolo di mafioso. Massimo Carminati torna libero oggi proprio perché è decaduta, per mano della Cassazione, quell’accusa e lascia il carcere di Oristano, dove era detenuto dopo aver passato parte della detenzione nel carcere di Tolmezzo. Dopo tre rigetti da parte della Corte d’appello, l’istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare, con il meccanismo della contestazione a catena (che permetto il prolungarsi della misura cautelare, ndr), presentata dagli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri, è stata accolta dal Tribunale della Libertà. Carminati, come del resto tutti gli altri assolti dal 416 bis, non devono essere processati nuovamente ma la loro pena deve essere ricalcolata. Pena che quindi, con ogni probabilità sarà più bassa dei 14 anni e mezzo, che i giudici di secondo grado gli avevano inflitto ritenendolo invece responsabile di associazione a delinquere di stampo mafioso. A oggi ha scontato 5 anni e sette mesi. Pena che, spazzato il reato più grave, potrebbe essere già oltre la metà della condanna che sarà inflitta. Questo perché gli ermellini hanno confermato invece l’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e altri reati. Intanto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha delegato l’ispettorato generale a svolgere i necessari accertamenti preliminari in merito alla scarcerazione.

A quattro giorni dal deposito delle motivazioni degli ermellini, che il 22 ottobre scorso hanno accartocciando l’immagine di Mafia capitale, quindi l’ex terrorista di estrema, noto per i suoi rapporti con la Banda della Magliana, può tornare a casa e attendere le decisioni dei giudici di secondo grado da imputato libero. Prima di piombare nell’inchiesta – che aveva terremotato i palazzi romani il 2 dicembre del 2014 – Carminati aveva fatto parlare di sé per l’ultima volta nell’estate del 1999 ai tempi del maxi furto al caveau della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. Poi il romano nato a Milano – che in passato aveva potuto godere di ben tre indulti – nel 2014 era tornato sulle prime pagine di tutti i giornali, quando era finito in cima alla lista delle persone arrestate su richiesta della procura guidata allora da Giuseppe Pignatone. Con lui, al vertice dell’organizzazione criminale attiva a Roma, gli inquirenti indicavano Salvatore Buzzi, già condannato per omicidio, poi graziato e diventato il ras delle cooperative rosse che facevano affari con gli enti pubblici. In appello Carminati, che durante un’udienza non esitò a fare il saluto fascista – aveva incassato una condanna per mafia – esclusa invece dai giudici di primo grado che comunque aveva inflitto pene elevate – ma anche uno sconto di pena: per lui la pena è scesa da 20 anni a 14 anni e sei mesi. Per Buzzi la condanna in secondo grado era passata da 19 anni a 18 e 4 mesi. La riduzione della pena era arrivata dall’esclusione del riconoscimento della continuazione interna per gli episodi di corruzione. Adesso Buzzi, che invece è ai domiciliari, e Carminati, insieme ad altri 15 imputati, saranno nuovamente processati in appello: il processo, però, servirà solo ricalcolare l’entità delle condanne e non il reato.

“Siamo soddisfatti che la questione tecnica che avevamo posto alla Corte d’appello e che tutela un principio di civiltà sia stata correttamente valutata dal Tribunale della libertà” dicono all’Adnkronos i legali. Poco dopo il verdetto della Suprema corte era stato revocato il 41 bis, subito dopo invece nove imputati erano finiti in cella in base alla legge Spazzacorrotti. Ad aprile invece era stata respinta l’istanza di Buzzi di revoca dei domiciliari. Anche nel suo caso come in quelli di Luca Gramazio, ex capogruppo Pdl alla Regione Lazio, e Franco Panzironi, ex ad dell’Ama, la pena dovrà essere ricalcolata. Per quanto riguarda Buzzi, la Cassazione lo ha assolto da due delle accuse contestategli, di turbativa d’asta e corruzione, mentre per Carminati era caduta anche un’accusa di intestazione fittizia di beni. “Sono felice della sua scarcerazione, la sua detenzione non aveva senso ed è un altro passo avanti verso la ‘normalita’” le parole di Buzzi all’Adnkronos tramite i suoi avvocati Alessandro Diddi e Piergerardo Santoro.

Secondo i giudici del primo grado a Roma c’erano “due diversi gruppi criminali“, uno che faceva capo a Buzzi e un altro a Carminati, ma nessuna mafia. Una forma di criminalità organizzata né “autonoma” né “derivata” perché di fatto, secondo i giudici, era assente quella violenza, quella intimidazione che caratterizza le organizzazioni criminali punite con l’articolo 416 bis. E né la corruzione, per quanto pervasiva, sistematica e capace di arrivare fino al cuore della politica, poteva essere considerata alla stregua della forza intimidatrice tipica delle mafie. L’appello aveva ribaltato quella sentenza riconoscendo il 416 bis. Poi era arrivata la Cassazione: non era mafia Capitale. Solo corruzione. Con l’operazione Mafia capitale poi ribattezzata Mondo di Mezzo gli investigatori del Ros aveva ricostruito un’organizzazione criminale attiva negli ultimi anni nella capitale: un gruppo di personaggi con un passato da Romanzo criminale e un presente nei palazzi che contano, capace di infiltrarsi e fare business nella gestione dei centri accoglienza per immigrati e dei campi nomadi, di finanziare cene e campagne elettorali con una filosofia ben precisa. Di cui Carminati era il portatore: “È la teoria del mondo di mezzo compà. Ci stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo. E allora vuol dire che ci sta un mondo… un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano… come è possibile… che ne so… che un domani io posso stare a cena con Berlusconi”.

Quando i carabinieri lo fermarono Carminati era considerato una sorta di quarto re di Roma, un personaggio che ricordava il nero di Romanzo Criminale. Un uomo pericoloso che era compagno di scuola di un altro ex Giusva Fioravanti e sospettato di legami con la Banda della Magliana. Accusato ma poi prosciolto dall’imputazione di essere uno dei sicari di Mino Pecorelli; indagato per essere l’ideatore del furto al caveau della Banca di Roma interno al Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio nel 1999 in cui, fra l’altro, venne rubata documentazione per ricattare i magistrati, e coinvolto nel 2012 nell’inchiesta sul calcioscomesse. Dalla metà degli anni ’70 era uscito indenne da molte inchieste e anche di avere avuto un presunto ruolo con i servizi segreti nel depistaggio delle indagini per la strage di Bologna. Nonostante uno spessore criminale importante Carminati per sette volte ha potuto godere di indulti. Tre provvedimenti – nel 1986, nel 1990 e nel 2006 – che hanno tagliato uno dopo l’altro le pene che in oltre trent’anni di carriera l’ex Nar aveva accumulato. E in alcuni casi si tratta di una miscela positiva – per Carminati – che incrocia le decisioni dei giudici, soprattutto i magistrati di sorveglianza che riconoscono, come prevede il codice e la legge, l’affidamento in prova e quando questo va bene anche l’estinzione della pena. Per gli inquirenti di Roma era lui il capo di una organizzazione capace di corrompere politici di destra e di sinistra, ma anche intimidire. Ma la Cassazione non ha messo un sigillo a questa ipotesi.