“Dove sei? Dov’è il nostro leader mentre tutta la comunità è in ginocchio?“. Così incalza Dwayne “The Rock” Johnson rivolgendosi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In un’accorato video-appello pubblicato sui suoi social, l’attore protagonista di saghe cult come “Fast and Furious” e “Jumanji” si rivolge direttamente a lui senza mai però nominarlo esplicitamente: “Dov’è il nostro leader nel momento in cui il nostro paese è in ginocchio, implorando, supplicando, ferito, arrabbiato, frustrato, dolorante con le braccia aperte, che vuole solo essere ascoltato?”, domanda.

Nel suo videomessaggio lungo 8 minuti, l’attore chiede una “leadership” che sia “compassionevole” in questo momento difficile per gli Usa che da ormai due settimane sono nel caos per le proteste scatenate dalla morte di George Floyd, l’afroamericano soffocato da un poliziotto bianco durante un controllo. “Dov’è il nostro leader compassionevole che nel nostro paese in ginocchio tende una mano per dirci: ‘Alzati con me perché ti sento, ti ascolto – ripete Johnson nel video -. E tu hai la mia parola che farò tutto il mio possibile per creare il cambiamento necessario, per normalizzare l’uguaglianza perché le vite dei neri contano’. Dove sei?”.

“Certo, tutte le vite contano, ma in questo momento, in questo momento decisivo, cruciale e in cui il nostro paese è in ginocchio dobbiamo dire le parole giuste: le vite dei neri contano”, incalza rilanciando lo slogan simbolo delle proteste, Black Lives Matter. Non è un mistero il fatto che “The Rock” abbia più volte pensato di candidarsi in politica e chissà che questo non sia un primo passo ufficiale.