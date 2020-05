Il parlamentare del Carroccio Pagano ha attaccato il governo perché al funerale di un poliziotto morto per il coronavirus non era presente con nessun proprio rappresentante, mentre, ha aggiunto, "quando è tornata una neo-terrorista, perché questo è El Shabaab, sono andati ad accoglierla". Carfagna lo richiama. I dem: "Il vomito. Salvini lo faccia dimettere"

L’insulto direttamente dai banchi del Parlamento. È toccato anche questo a Silvia Romano, la ragazza liberata dopo 18 mesi di rapimento in Kenya. A 72 ore dal rientro in Italia la cooperante ha dovuto subire centinaia di minacce sui social network che hanno portato le autorità a ipotizzare di dover metterla sotto scorta. Una situazione aggravata dal fatto che persino un deputato della Repubblica ha sfruttato il suo scranno in Parlamento per insultare la giovane. “La neo-terrorista”, è come l’ha definita Alessandro Pagano, eletto a Montecitorio con la Lega. Nell’aula della Camera è scoppiato il caos. Pagano è stato ripreso dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, cosa che non ha impedito vivaci proteste di molti deputati.

Pagano, illustrando un ordine del giorno al decreto Covid, ha criticato il governo perché al funerale di un poliziotto morto per il coronavirus non era presente con nessun proprio rappresentante, mentre, ha aggiunto, “quando è tornata una neo-terrorista, perché questo è El Shabaab, sono andati ad accoglierla”. Immediate le voci di protesta si sono levate dall’emiciclo. La vicepresidente Carfagna ha a sua volta subito ripreso Pagano.

Pd: “Razzisti e sessisti, chiedete scusa” – Dopo che il deputato della Lega ha concluso l’intervento ha preso la parola Emanuele Fiano del Pd, che ha definito “inaccettabili” le parole di Pagano perché ha utilizzato l’Aula per “diffamare e calunniare una persona in termini di codice penale, una persona che è stata 18 mesi prigioniera dei terroristi”. Carfagna ha a sua volta ribadito di aver già ripreso Pagano e che le sue parole sono “inaccettabili”. “Evidentemente – ha concluso – l’onorevole Pagano se ne assume la responsabilità“. Protesta anche il deputato dem Filippo Sensi che poi su twitter racconta le parole di Pagano e commenta: “Il vomito“. “È un’italiana! Non una neo-terrorista. L’onorevole Alessandro Pagano ha il dovere di chiedere scusa a Silvia Romano”, ha twittato l’altro dem Enrico Borghi. “Sono solo dei vecchi razzisti e degli squallidi sessisti. Solidarietà a Silvia Romano”, ha scritto sempre sui social Matteo Orfini. “Salvini deve cacciare quel suo deputato Pagano che ha definito Silvia Romano neo terrorista. Cosa aspetta? Cosa deve succedere ancora”, dice Alessia Morani, sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico.

Un parlamentare leghista ha appena definito in aula Silvia Romano una “neo terrorista”.

Loro sono solo dei vecchi razzisti e degli squallidi sessisti.

Solidarietà a Silvia Romano.



Il dibattito al Senato – La vicenda è arrivata in pochi minuti anche nell’aula del Senato, dove Italia Viva e Pd hanno chiest alla presidente Elisabetta Alberti Casellati di stigmatizzare le parole del deputato della Lega “La stigmatizzazione di questo intervento esula dalle mie competenze: è prerogativa del presidente Fico trattandosi di un fatto avvenuto alla Camera”, ha risposto Casellati. “Ecco Alessandro Pagano, deputato siciliano della Lega, che nel suo intervento in aula definisce Silvia Romano una ‘neo-terroristà. Se vi stavate chiedendo chi sono i mandanti morali degli odiatori che in questi giorni hanno insultato, minacciato e messo in pericolo Silvia Romano, questa è la risposta. Oltre la decenza, meschinità pura”, ha scritto su facebook il capogruppo dei renziani, Davide Faraone.

#Salvini deve cacciare quel suo deputato #Pagano che ha definito Silvia #Romano neo terrorista. Cosa aspetta? Cosa deve succedere ancora? — Alessia Morani (@AlessiaMorani) May 13, 2020

M5s: “Parole vergognose” – Replicano al parlamentare del Carroccio anche i 5 stelle che definisco le sue parole come “semplicemente vergognose, soprattutto perché evocano un crimine tremendo come il terrorismo“. I deputati del M5s in commissione Esteri alla Camera ricordano poi che “purtroppo in questi giorni Silvia ha ricevuto insulti di ogni genere, ma che questo accanimento propagandistico contro di lei si sposti nell’aula di Montecitorio è assolutamente inaccettabile. Definire terrorista proprio chi ha subito una dura azione dei terroristi è un’assurda inversione dei fatti che non ha alcun appiglio nelle indagini giudiziarie sul caso. Mentre Silvia non può e non deve subire questa prepotenza e merita il rispetto che si deve a una cittadina italiana che lo Stato è riuscito a riportare a casa dopo 18 mesi di prigionia”. Sulla decisione della ragazza di convertirsi all’Islam, aggiungono i grillini “nessuno ha il diritto di ergersi a giudice delle scelte altrui o di valutare le condizioni psicologiche di una persona che ha vissuto momenti drammatici della sua esistenza, lontana dalla sua casa e dai suoi affetti. In questo momento servono silenzio e riflessione, soprattutto da parte di chi, come Pagano, dovrebbe rappresentare i cittadini in Parlamento e invece si lascia andare ad insulti e accuse gravissime”.

Il leghista siciliano ex di Alfano rincara la dose: “Si è convertita all’Islam moderato” – Pagano, da parte sua, non ha neanche minimamente pensato di scusarsi. Anzi su facebook ha rincarato la dose: “Silvia Romano non si è convertita all’Islam moderato, ma all’Islam radicale e terrorista di ‘shabaab‘. Questi sono fatti, non mie personali opinioni”. Poi, dopo averla insultata, il leghista riporta le partite di Salvini “lasciare stare Silvia, cui auguro vita lunga e felice, e guardiamo al vero nemico, al vero pericolo per i nostri figli, per l’Italia, per il mondo, per la Libertà: l’Islam fanatico, integralista, violento, assassino. Nessuno spazio, nessuna tolleranza, nessuna pubblicità o sostegno a questi delinquenti che nel nome del loro Dio portano morte, buio e paura in tutto il mondo”. Un invito, quello di Salvini, non si rivolto a chi visto che non lasciare stare Silvia Romano è stato un suo deputato. Siciliano di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Pagano è entrato nella Lega del 2016. Prima era stato assessore in Regione con Totò Cuffaro presidente, deputato con Forza Italia, col Pdl e persino con il Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano.