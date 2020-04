In Campania ad alcuni medici che lavorano sulle ambulanze del 118 sono stati decurtati 860 euro dallo stipendio. Come spiegato nel servizio di Sono le Venti, in onda dal lunedì al venerdì dalle 19.55 sul Nove, sono coinvolti circa 300 professionisti. Secondo la polizia giudiziaria, le indennità oggetto del taglio non sarebbero dovuto essere corrisposte già a partire dal 2005: “In una situazione di pandemia come questa, è una vigliaccata”, dicono i dottori.

SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.