“Con il frigorifero dietro, vi dico che non so quando uscirà, non lo sa Giacomino, non lo sa il produttore, non lo sa Netflix e non lo sa quello che fa tutti i palinsesti del pianeta. Buona quarantena“. Sommerso dalle domande dei fan che, complice la quarantena, attendono con ansia l’uscita della terza stagione della serie Suburra, l’attore Alessandro Borghi ha perso la pazienza e ha risposto così alle loro richieste, chiudendo una volta per tutte la questione.

