99 centesimi per sostenere Bergamo. È l’iniziativa lanciata dai Pooh per fare beneficenza durante il coronavirus. Con il brano “Rinascerò, rinascerai” scritto proprio per la pandemia, lo storico gruppo vuole dare il proprio contributo all’emergenza. A Sono le Venti, il racconto di due dei membri del gruppo. Stefano D’orazio: “Quando Roby mi ha chiamato singhiozzando, non potevo non scrivere il testo”. Roby Facchinetti: “La musica? Certo che è terapeutica”.

