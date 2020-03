Dopo due settimane Piero Chiambretti è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano, dove si trovava ricoverato per complicanze dovute al coronavirus. Anche la madre del conduttore, Felicita, era ricoverata nella stessa struttura: la donna, 83 anni, non ce l’ha fatta. Chiambretti era ricoverato dal 16 marzo e dopo due lunghe settimane di lotta torna finalmente a casa: “Ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”, ha detto. Ora per lui un periodo di convalescenza: “Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore