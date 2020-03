La burocrazia blocca i materiali sanitari in arrivo dall’estero alla dogana. Il risultato? Un carico su due è fermo. Tanti i privati che si sono mossi per aiutare e alcuni di loro propongono una soluzione: utilizzare gli arei Alitalia, fermi anche loro per l’emergenza coronavirus. Il servizio a Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda alle 19,55 sul Nove.

