Costretto in casa dal coronavirus, Vasco Rossi è riuscito comunque a rendere felici i suoi fan. Ritrovata una vecchia chitarra, creata negli anni Sessanta da un liutaio di Catania, “il Blasco” ha strimpellato una canzone, anche se le corde non erano proprio nuovissime. Intonando “Senza parole”, uno dei suoi brani più conosciuti, Vasco ha intrattenuto i fan per qualche minuto, lasciandoli, come suggerisce anche la canzone, “senza parole”.

