Il principe Harry vorrebbe rientrare in Inghilterra per stare vicino al padre, Carlo, 71 anni, risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto riporta il Daily Mail, però, la moglie Meghan glielo ha vietato per evitare di incappare in rischi di contagio a sua volta: “Lei non vuole che viaggi in nessun luogo in questo momento”. Stando a una fonte vicina al tabloid britannico, Meghan avrebbe detto che “Harry è molto frustrato e dispiaciuto di essere lontano dal papà“. Anche la stessa Meghan sarebbe dispiaciuta perché vorrebbe fare di più per aiutare chi ha bisogno. Carlo si trova in auto isolamento a Balmoral, in Scozia, insieme a Camilla. Harry e Meghan sono invece in Canada con il piccolo Archie. L’ultima volta che Harry ha visto il padre è stato all’inizio del mese di marzo durante una cerimonia ufficiale.

