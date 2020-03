“Il governo ha previsto bonus di 600 euro per partite Iva? A oggi non abbiamo nemmeno il modello per fare la domanda. Anzi, non sappiamo ancora come si fa la domanda. La circolare Inps dice che entro la prossima settimana arriverà il modello ma non abbiamo capito se verranno liquidati tutti o dovremo aspettare”. Lo ha raccontato in collegamento con gli studi di Sono le Venti, Emiliana Alessandrucci, presidente di Colap, il Coordinamento libere associazioni professionali. Alessandrucci ha spiegati quali sono le principali difficoltà che stanno vivendo in questo momento i migliaia di autonomi in Italia. “I professionisti non riescono a stare 3 o 4 mesi senza fatturare. Non possiamo spettare aprile. Dobbiamo fare in modo che questi 600 euro arrivino subito” Leggi Anche Coronavirus, Gualtieri: “La settimana prossima il modulo per chiedere i 600 euro. Sì a risorse Mes senza condizionalità”

SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.