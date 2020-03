Un messaggio di speranza e soprattutto una promessa, quella di organizzare una “festa pazzesca” quando l’emergenza coronavirus sarà finita. È questo il videomessaggio che ha voluto mandare il Rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, che ha interrotto una lezione online per parlare ai suoi studenti in quel momento collegati in Rete.

Nel breve discorso, il Rettore ha invitato i ragazzi a non demordere e a credere che “ne usciremo presto”. “Siete la nostra risorsa più importante”, ha detto commuovendosi. Olivieri ha poi Dopo dato la sua parola: “Vi prometto che organizzeremo una festa pazzesca. Vi voglio tutti ubriachi a pomiciare e ballare sui pratini, sarò ubriaco anche io e ripensando a questi momenti diremo che ce l’avremo fatta”.

Alla professoressa della lezione in corso, che gli ricorda di essere registrato, Oliviero risponde rincarando la dose: “Come sapete ogni parola per me è un impegno”. La promessa non è passata inosservata: il videomessaggio è rimbalzato sui social e ha raccolto il plauso e i commenti positivi degli studenti, che hanno ringraziato commossi ed emozionati.

Video Facebook