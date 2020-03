La Fiorello ha poi sottolineato di aver segnalato alle autorità che nel supermercato nessuno dei dipendenti indossava mascherine e guanti, e inoltre che vede attorno a sé intere famiglie che portano in giro lo stesso cane più volte, in modo da uscire tutti, singolarmente

Chiede di mantenere le distanze per via del coronavirus e viene aggredita. Catena Fiorello, la sorella dello showman Rosario, si è sfogata durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso. Il tutto è accaduto durante la spesa effettuata dalla donna in un supermercato di Roma Nord. “Ho già fatto un esposto alla guardia di finanza”, ha spiegato la donna, riferendosi ad un uomo che le stava appiccicato mentre facevano la spesa. “Gi ho detto di non starmi attaccato – ha spiegato – questo signore non mi ha alzato le mani per poco. Nessuno del supermercato si è mosso. Il mio compagno, che fa il penalista, ha deciso di fare un esposto per capire se c’è un responsabile della sicurezza”.

La Fiorello ha poi sottolineato di aver segnalato alle autorità che nel supermercato nessuno dei dipendenti indossava mascherine e guanti, e inoltre che vede attorno a sé intere famiglie che portano in giro lo stesso cane più volte, in modo da uscire tutti, singolarmente (questo fatto però non lo ha denunciato alle autorità ndr). Infine la Fiorello se l’è presa con i runner tanto da chiamare i vigili urbani dopo averne visti due che correvano in coppia per le strade della capitale: “Stasera, poco prima del collegamento, sono scesa giù e ho visto due runner che correvano insieme. Gli ho detto: ‘Stron..’. Questi si sono girati e mi hanno detto di tutto!. Insomma, Catena Fiorello l’ha definita “una battaglia personale” e si è detta pronta a fare di tutto affinchè le persone rispettino le norme governative anticoronavirus.