“Ci sono ancora troppi delitti di mafia che sono impuniti o parzialmente impuniti. Lo Stato in tutte le sue articolazioni deve continuare a impegnarsi”. In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, anche il magistrato Nino Di Matteo ha voluto mandare un video messaggio. Quest’anno infatti a causa dell’emergenza sanitaria in corso non sono state organizzate le tradizionali manifestazioni di piazza. “Questo Paese – ha detto in un video diffuso da Chiarelettere, editrice del libro Il patto sporco firmato proprio dal magistrato antimafia insieme a Saverio Lodato – sta rischiando di diventare senza memoria e quindi senza futuro. Le vittime della mafia non sono solo giudici, poliziotti, giornalisti, imprenditori uccisi, ma sono anche le migliaia di giovani che hanno perso la vita per l’eroina. Su quei traffici di droga la mafia ha costruito gran parte delle sue ricchezze”

