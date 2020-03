L'ospedale da campo degli alpini è stato fermato dalla Regione per "mancanza di personale". Il Papa Giovanni XXIII è al collasso e intanto, in poche ore, migliaia di persone chiedono di realizzare la struttura mobile

Sembrava che nel giro di cinque, sei giorni massimo, potesse alleviare le fatiche dall’ospedale Papa Giovanni XXIII, al collasso almeno da domenica scorsa. Ma l’ospedale da campo degli alpini è stato bloccato dalla Regione per carenza di personale sanitario. “Una doccia fredda”, per il sindaco della città, Giorgio Gori. Stamattina l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha voluto precisare: “Non abbiamo cambiato idea. Lo allestiremo quando ci saranno operatori a disposizione”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia: “Quella struttura è fondamentale, va fatta“. Il ministro ha aggiunto che a stretto giro arriverà un centinaio di medici dalle altre regioni per puntellare il sistema sanitario lombardo. Per l’ospedale da campo, nato dall’esperienza del terremoto in Friuli e usato nelle alluvioni che colpirono la provincia di Bergamo nel 1987, erano già stati fatti i sopralluoghi a cui aveva partecipato il primo cittadino. E i primi trapani erano stati messi al lavoro. La realizzazione appare sempre più necessaria, considerato l’appello in inglese di stamane, rivolto a tutto il mondo, del direttore del dipartimento di Medicina del Papa Giovanni XXIII, Stefano Fagiuoli: “Siamo in pieno stato di emergenza. Il nostro personale medico lavora senza sosta per combattere questa situazione. Non sappiamo quanto ancora durerà”. Per poi aggiungere: “Abbiamo un bisogno disperato di infermieri e medici, ventilatori e dispositivi di protezione”.

E se gli 80 posti di terapia intensiva sono esauriti, dall’Asst stanno facendo i salti mortali per recuperare nuovi posti letto: sei postazioni in più nella nuova Unità Covid-19 e 17 trasferimenti di malati nella giornata di ieri. Sui social, intanto, sta girando la petizione lanciata su change.org da Laura Sarti, figlia dell’ex presidente provinciale degli alpini, dal titolo: “Approvare immediatamente l’ospedale da campo”. Nel testo, si legge, “gli ospedali sono al collasso. Stiamo morendo, non ve ne rendete conto?”.