“Abbiamo disperato bisogno di infermieri e medici, oltre che di apparecchi di ventilazione e dispositivi di protezione individuale”. È il messaggio del video-appello, in inglese e quindi diretto anche all’estero, di Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le strutture più in emergenza per l’epidemia da coronavirus. “Il nostro personale, medici e infermieri sta lavorando giorno e notte, innumerevoli ore, per combattere questa incredibile situazione – continua il medico – Noi non sappiamo quando a lungo questa pandemia durerà. Ho due messaggi. Il primo è per la popolazione, per favore restate a casa. Il secondo è per chiunque voglia aiutarci”. Il direttore del Dipartimento di Medicina quindi lancia la campagna di raccolta fondi, organizzata dalla ong Cesvi sulla piattaforma Gofundme. E sottolinea: “Se siete personale sanitario siete più che benvenuti a unirvi a noi per combattere il coronavirus”.

