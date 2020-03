Sarà una delle tante immagini che ci porteremo dietro e che resterà emblematica del periodo di emergenza per il coronavirus: una lunga fila di camion dell’esercito carichi di bare che sfilano per le strade di Bergamo. A causa dei molti decessi che si sono registrati negli ospedali bergamaschi, i feretri erano stati allocati al cimitero monumentale. Ma i forni per la cremazione, che lavorano 24 ore al giorno, non riescono a smaltire le salme. Così è stato deciso, grazie al soccorso di tanti comuni, sopratutto in Piemonte ed Emilia-Romagna, di trasferirle e cremarle altrove.

Video Facebook/Eugenio Iafrate