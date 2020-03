“Numero 76, sette-sei”. A Livorno, questo pomeriggio, si è levata forte una voce dal megafono. “C’è qualche cinquina?”. Per sconfiggere la noia e la solitudine derivanti dall’isolamento imposto per evitare la diffusione di Covid-19, i cittadini del quartiere Corea si sono organizzati per una tombolata tra i balconi delle case. Le schede sono state inserite nelle cassette della posta dei partecipanti.

Video Facebook/Simone Bolognesi