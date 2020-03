“Ma adesso fa scuola guida, signora? Adesso? Non può uscire senza una necessità. Qui sono tutti chiusi in casa e lei va in giro, dovrebbe aiutarci”. È la sfuriata che un incredulo poliziotto, in centro a Livorno, riserva a una signora sorpresa per strada senza un reale motivo per infrangere l’isolamento. L’agente e il collega, peraltro, stavano percorrendo le vie della città toscana con gli altoparlanti dell’auto attivati per ricordare alle persone le norme da seguire per evitare la diffusione del coronavirus.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore