L'ex première dame, in un fuori onda registrato dalla tv RMC, sembra prendere in giro le misure per contrastare il Coronavirus. Il virus ha scatenato la rabbia degli utenti social, non solo francesi

“Ci diamo un bacio, è pazzesco! Perché noi siamo la vecchia generazione! Non abbiamo paura di niente, non siamo femministe e non abbiamo paura del Coronavirus, nada!”. Parole Carla Bruni che in un fuori onda registrato dalla tv RMC sembra prendere in giro le misure per contrastare il Coronavirus e poco dopo aver dato un bacio a Sidney Toledano, presidente del gruppo Louis Vuitton, pronuncia ad alta voce un discorso che ha fatto infuriare gli utenti dei social, non solo francesi. L’ex première dame, moglie di Nicolas Sárközy, si trova a un evento della settimana della moda. Ma non è tutto. Poco dopo la Bruni si mette a far finta di tossire e di avere una crisi respiratoria.